Автоматизируй это

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Российская компания Comindware является создателем универсальной платформы для автоматизации бизнес-операций и разработки корпоративных приложений под любые потребности бизнеса. Таким образом в единой рабочей среде осуществляется управление всеми процессами, проектами, кейсами, а также организуется хранение данных и коммуникация между сотрудниками.

Важной особенностью Comindware Business Application Platform является то, что ее создатели следуют концепции минимального кодирования (Low-code development). Это значит, что для внесения изменений достаточно переместить соответствующий элемент модели мышкой, а для создания и улучшения бизнес-процесса достаточно иметь бизнес-аналитика вместо группы программистов.

Вместе с тем сроки внедрения и адаптации платформы минимальны благодаря все той же low-code-концепции и использованию типовых решений. В дополнение к этому все решения Comindware обладают современным пользовательским интерфейсом, мобильными приложениями для iOS и Android, интерактивной отчетностью, мониторингом и аналитикой.

В ходе первоначального внедрения настраивается базовая бизнес-логика приложения, в дальнейшем можно «на лету» менять бизнес-процессы и добавлять новую функциональность, реагируя на новые требования бизнеса. Все это значительно упрощает жизнь пользователей и выгодно отличает Comindware Business Application Platform от привычных коробочных ERP и CRM систем.

Системные интеграторы и специалисты Comindware разрабатывают нетиповые решения для организаций. Это позволяет заказчикам в кратчайшие сроки создать бизнес-приложения для автоматизации специфических бизнес-процессов. Но эти достижения лучше продемонстрировать на примерах.

После того как специалисты Comindware доказали преимущества своей платформы на российском рынке, на их продукт обратили внимание на Западе. Так, в начале года компания объявила о внедрении своего решения для управления бизнес-процессами в международной компании по прокату автомобилей The Hertz Corporation (Hertz) и начале масштабного проекта трансформации IT-инфраструктуры компании. Сложность заключается в том, что у Hertz около двух тысяч пунктов проката в США и более пяти тысяч в других странах.

В рамках этого проекта проведена автоматизация процессов финансовой функции Hertz: обеспечена эффективная система обработки запросов на капитальные затраты по проектам обслуживания локаций проката автомобилей, управления арендой локаций и оптимизации других сопутствующих финансовых процессов. Кроме того, удалось избавиться от громоздких Excel-файлов, в которых и велся учет, заменив их на решение Comindware.

Все это позволило свести к минимуму ошибки человеческого фактора,  снизить операционные издержки и обеспечить бесперебойное финансирование процессов, приносящих доход. В будущем планируется автоматизировать логистические функции компании, что поможет увеличить качество оказываемых услуг за счет обеспечения необходимого уровня прозрачности и высокой скорости доставки автомобилей в пункты назначения.

«Компания Hertz обеспечивает высокий уровень сервиса миллионам людей по всему миру, и мы надеемся, что программные решения Comindware помогут вывести эффективность компании на новый уровень и заложить фундамент дальнейшего развития и качества услуг», — рассказал основатель и президент Comindware Максим Цыпляев.

Еще одним партнером Comindware является крупнейшая американская сеть аптек CVS Pharmacy. В июле этого года создана система управления корпоративным обучением для эффективной обработки запросов на коучинг ведущих сотрудников сети аптек и контроля результатов тренингов. Что удивительно, в CVS также не гнушались использовать таблицы Excel, от чего также было решено отказаться в пользу простоты и удобства. Таким образом скорость поиска коучей увеличилась втрое. Стоит отметить, что переход на новую рабочую среду не вызвал проблем у сотрудников благодаря удобному интерфейсу и возможности работы с мобильных устройств.

Максим Цыпляев отметил, что в ближайшей перспективе будут автоматизированы процессы пополнения корпоративной базы знаний и внедрена практика социального обучения. Также планируется обеспечить контроль возврата инвестиций на корпоративное обучение. Все это улучшит качество корпоративного обучения и снизит издержки на обеспечение бизнеса результативным персоналом изнутри, а также обучение новых сотрудников.

«Современные платформы BPM удобны тем, что на их базе можно быстро реагировать на меняющиеся потребности бизнеса. Скорость и простота изменений бизнес-процесса все чаще играет для заказчика основную роль при выборе решений, — добавил руководитель центра автоматизации бизнес-процессов и облачных технологий IT-кластера фонда «Сколково» Антон Пронин. — Учитывая крайне высокую конкуренцию на рынке США среди решений BPM, этот проект показывает конкурентоспособность российских решений на международном рынке. Фонд гордится такими резидентами, готов и далее поддерживать компанию Comindware на российском и международном рынках».

Самым свежим примером столь плодотворного сотрудничества российских специалистов и западных компаний является внедрение решения для управления бизнес-процессами в Anthem Inc. Это крупнейшая в США компания медицинского страхования с более 37 000 сотрудников в штате начала взаимодействие с федеральными органами здравоохранения США и расширила сферу деятельности функцией контроля качества медицинского страхования по всей стране.

К настоящему моменту Comindware создала систему управления жалобами на оказание медицинской помощи. Замена бумажных форм для жалоб на веб-формы и автоматизация бизнес-процессов обработки жалоб привела к снижению операционных издержек. Вместе с этим была радикально увеличена скорость обработки жалоб на медицинское обслуживание.

Anthem, что уже не удивительно, также полюбился Excel, в котором осуществлялась отчетность по эффективности и качеству обработки жалоб. Ей на смену пришла автоматизированная система, которая обеспечивает учет KPI в системе мотивации сотрудников, что позволило свести к минимуму бумажный документооборот компании, связанный с автоматизируемой сферой деятельности.

По словам Пронина, это уже третье внедрение решения Comindware в крупной сетевой компании на рынке США. Для сетевых организаций критично иметь решение, способное гибко и быстро перестраиваться под постоянно изменяющиеся бизнес-процессы. Low-code-платформа без труда позволяет это сделать. Соответственно, и количество клиентов на Западе у Comindware будет расти.

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