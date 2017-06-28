Молодость и перспектива

Основатель компании RRT Global — резидента кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» — Олег Гиязов стал лауреатом премии HYDROCARBON PROCESSING AWARDS 2017 и назван «самым многообещающим инженером в мире» в нефтегазовой отрасли. «Лента.ру» рассказывает историю успеха RRT Global и ее генерального директора.

Накануне нового 2011 года молодые химики совершили решительный шаг: они зарегистрировали собственную компанию, хотя на руках у них были лишь математические расчеты. Эти данные подтверждали гипотезу из диссертации Парпуца, согласно которой изомеризация компонентов нефти может проходить в одной колонне, а не в нескольких, как было традиционно принято делать на нефтеперерабатывающих заводах. Денег на создание установки у молодых химиков не было.

Спустя семь лет компания RRT Global, являющаяся резидентом кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» практически с момента своего основания, стала одним из мировых лидеров в сфере технологий нефтепереработки, а ее генеральный директор Олег Гиязов и вовсе был признан «самым многообещающим инженером в мире» в нефтегазовой отрасли по версии HYDROCARBON PROCESSING AWARDS 2017.

«В 2011 году фонд "Сколково" помогал в развитии технологии и становления RRT Global как компании. Мы прошли самые важные стадии в разработках и пилотных решениях, получили грантовое финансирование и экспертную поддержку. Можно смело сказать, что без фонда "Сколково" компании RRT Global не было бы. Сейчас мы сотрудничаем уже в других, гораздо более крупных масштабах», — рассказывает Олег Гиязов.

Алексей Гиязов Фото: Элизабэт Хауст Ветур / «Коммерсантъ»

Все исследования и разработки RRT Global проводятся в соответствующем R&D центре в Санкт-Петербурге. При этом офисы продаж компании расположены в Индии и США. В 2013 году на престижной IHS CERAWeek в Хьюстоне она вошла в топ-20 мировых компаний, которые изменят лицо современной энергетики.

«HYDROCARBON PROCESSING AWARDS 2017 — это событие мирового уровня с соответствующей аудиторией. Оно сделано по лекалам "Оскара": облаченная в смокинги аудитория, торжественная обстановка и интрига с конвертами, внутри которых лежат имена победителей. На премии мы с коллегой были единственными россиянами из присутствующих. И самыми молодыми: все остальные на 15-20 лет старше нас», — отмечает Олег Гиязов.

По его словам, после вручения премии у присутствовавших на премии людей резко поменялось отношение к лауреатам. Если сначала они ехидно посмеивались и желали Гиязову удачи, то по окончании церемонии уже дотошно расспрашивали о разработанных RRT Global технологиях.

«Моя победа для всех оказалась неожиданной. Победитель из России для местной публики все равно, что победитель из Мексики — внезапно для них, приятно для нас. Самое главное — это имидж. Нефтегазовый рынок крайне консервативен и подобная премия — важная победа не просто для меня, но для RRD Global. Уже не надо доказывать, что наши специалисты — высококлассные, а расчеты — точные», — резюмировал Гиязов.

«Олег Гиязов и его команда RRT с завидной регулярностью дают нам поводы гордиться тем, что в России, в "Сколково" создаются высокотехнологичные бизнесы мирового уровня», — констатирует руководитель нефтегазового центра фонда «Сколково» Марат Зайдуллин.

По его словам, за очень короткий для нефтеперерабатывающей отрасли срок RRТ смогла разработать две уникальные технологии нефтепереработки, одна из которых уже внедряется на международном уровне при поддержке ведущей инжиниринговой компании отрасли — KBR.

«Я считаю более чем заслуженным признание Олега одним из наиболее перспективных инженеров отрасли в мире. Уверен, что его компания и его имя через 10-20 лет встанут в один ряд с таким выдающимся инженером и изобретателем, как Хальдор Топсе, и его одноименной компанией», — резюмировал Зайдуллин.

Выйти на мировой уровень российские химики смогли благодаря двум разработанным ими технологиям переработки нефти. Первая из них, IC7, как несложно догадаться, представляет собой технологию изомеризации углеводородов С7. Это позволяет перерабатывать низкооктановую фракцию углеводородов С7 в высокооктановый компонент бензина «Евро-5» и выше.

Алексей Гиязов Фото: Элизабэт Хауст Ветур / «Коммерсантъ»

Вторая технология, PRIS, позволяет совместить в одном аппарате химическую реакцию и ректицикацию. На выходе применяющая ее компания получает очевидные бонусы: затраты на оборудование снижаются в 3,2 раза, затраты на энергоресурсы снижаются до 5 раз. Кроме того, PRIS обеспечивает выполнение экологических стандартов EURO-5 и MSAT-2.

«У нас есть глобальный партнер, американская компания KBR. Вместе с ними мы активно работаем на зарубежных рынках. Когда я присутствую на переговорах, ощущаю себя приглашенной звездой — все хотят на меня посмотреть. Коллеги из KBR активно способствуют росту и развитию RRT», — поделился впечатлениями Гиязов.

Буквально год назад RRT Global объединила свои усилия с Yandex Data Factory — подразделением «Яндекса», созданным для решения бизнес-задач компаний, которые работают с большими массивами данных. Вместе они занялись разработкой системы автоматизированной оптимизации производства, которая позволит выявлять проблемные моменты в производстве и устранять факторы, которые снижают производительность.

«Сотрудничество с Yandex Factory — это новая для нас сфера деятельности, отличная от прежней. Раньше мы делали акцент исключительно на "железе", а теперь попытались заняться и софтом. У нас уже есть партнеры среди крупнейших российских компаний и несколько реальных кейсов. И в этом направлении заметен большой рост. Рынок подобных решений больше, чем мы ожидали», — отметил Гиязов.