Звездные дети

Во вторник, 23 мая, в Международной гимназии Инновационного центра «Сколково» торжественное завершился уникальный учебный курс по астрономии «Открытие за неделю». В рамках данного проекта троим пятиклассникам удалось обнаружить четыре переменных звезды в созвездии Гидры. «Лента.ру» пообщалась с учениками гимназии и выяснила, как дети превратились в астрономов.

Астрономическая программа «Открытие за неделю» — проект фонда поддержи образования «Ноосфера». Его цель — популяризация науки среди подрастающего поколения. Ноу-хау проекта заключается в уникальном подходе к вовлечению учащихся в системное изучение астрономии: плавный переход от основной теоретической общеобразовательной части к практическому наблюдению. К этому добавляются и современный компьютеризированный анализ, а также возможность получить ощутимый результат работы и стать первооткрывателем небесных тел.

При апробации программы в нескольких образовательных учреждениях Москвы и Лондона школьники открыли более десяти переменных звезд и даже астероиды. Но просто смотреть в телескоп было бы слишком скучно для ребят, поэтому им предоставили право присвоить этим небесным телам свои имена и зарегистрировать совершенное научное открытие в соответствующем международном каталоге. Предполагается, что возможность видеть реальные результаты своей учебной деятельности стимулируют ребенка увлеченно заниматься астрономией в школе, а в дальнейшем — углубленной наукой.

Программа может обеспечить переход прикладных детско-юношеских астрономических исследований в результативную российскую фундаментальную научную базу и не имеет аналогов в мире. В рамках методического курса учащиеся получают поддержку астрономов и онлайн-доступ к лучшим телескопам мира, поэтому занятия могут проводить обычные школьные учителя, например, преподаватели физики.

В рамках программы, которая реализовывалась в Международной гимназии Инновационного центра «Сколково» в течение пяти недель, школьникам удалось обнаружить сразу четыре новых переменных звезды. Открытия были сделаны на новых снимках с 51-сантиметрового телескопа T31 в Австралии.

Звезда Scherbakov 1 Изображение: предоставлено «Сколково» 1 /4

От астронома до физика

Юля Сухарькова открыла переменную звезду уже на третьем занятии программы: ею оказалась затменная двойная звезда типа Алголя с периодом 0,442 суток (10,6 часа). Она находится в созвездии Гидры, вблизи границы с Центавром. Девочка считает, что ей очень повезло.

«Мне кажется, что, когда удается открыть звезду, это случайность, удача большая. Мне повезло, в нашем классе я открыла звезду первой. Мне очень понравился этот проект, потому что можно почувствовать себя в новой роли», — говорит она.

Девочка хочет и дальше заниматься наукой, хотя еще не определилась какой именно. Юля призналась, что космос ее не сильно заботит, ей интереснее более приземленные вещи: «Слетать в космос я, наверное, не очень хотела бы пока. Вообще, я планировала стать ядерным физиком. Но в пятом классе у нас физики пока нет, поэтому я очень жду, когда она наконец начнется».

«Я бы не испугался полететь в космос

Другие открытия были совершены значительно позже, в последний день программы. Ваня Богатёнков обнаружил звезду с периодом 6,86 часа. Она относится к пульсирующим переменным типа RRc (переменные с почти симметричными, иногда синусоидальными, кривыми блеска). По словам астронома Дениса Денисенко, кривая блеска его звезды — классическая для переменных RRC, «словно из учебника».

«Я этого не ожидал. Вот я смотрю в монитор, забиваю координаты и вдруг понимаю, что открыл звезду!» — рассказал Иван.

Он не собирается связывать свою жизнь с астрономией и наукой в целом: «В будущем я хочу стать архитектором, чтобы проектировать и строить здания. Может, когда-нибудь я построю здание в виде звезды». Но от полета в космос он бы не отказался.

«Слетать в космос я бы очень хотел, я бы не испугался, но вот если серьезная авария на борту космического корабля, это уже опасно», — заключил Иван.

Две по цене одной

Больше всех в поиске преуспел Максим Щербаков, который во время последнего занятия открыл сразу две звезды. Scherbakov 1 — самая яркая из звезд, открытых в ходе проекта. Она меняет блеск от 14,40 до 14,75 звездной величины. Вторая звездочка Максима находится всего в трех угловых минутах от звезды Suharkova 1, открытой Юлей Сухарьковой.

«Проект был очень интересным, ведь нам дали возможность самим исследовать космос с помощью снимков с телескопов. И самое главное, что мы смогли открыть новые звезды. Мы долго разглядывали снимки, работали с компьютерной программой. Поначалу удача отвернулась от нас, но потом я открыл две звезды подряд! Я их назвал Щербаков-1 и Щербаков-2», — делится своими впечатлениями от проекта Максим.

Он еще не определился, кем хочет стать в будущем, хотя такой успех в астрономии может повлиять на его выбор: «Вообще профессия астронома интересная, но я пока себя в ней не чувствую. В школе люблю русский язык, математику и литературу. И еще беговые лыжи и шахматы».

***

Руководство школы положительно оценивает опыт, полученный учениками в ходе программы. То, что дети смогли в столь раннем возрасте примерить на себя роль ученых, способно определить их будущее и привить интерес к науке.

«Самое ценное в учебном процессе — это радость от нового знания и желание двигаться дальше, совершать новые открытия. Именно благодаря проекту "Открытие за неделю" наши студенты получили такую уникальную возможность. И, что не менее важно, познакомились с азами астрономии и приобщились к глобальному научно-исследовательскому проекту — освоению космоса», — подводит итоги программы директор Международной гимназии Сколково Оксана Демьяненко.