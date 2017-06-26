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И никакой химии!

Как биотехнологический стартап изменил ЖКХ

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Фото: предоставлено компанией «НаноСерв»

Краснодарская компания «НаноСерв», выиграв в 2015 году «Стартап-тур» и став резидентом фонда «Сколково», быстро закрепилась на российском рынке и сейчас готовится выводить свои франшизы за рубеж.

В 2011 году Елена Левина работала финансовым директором в маркетинговом агентстве PRM Group. Дела шли хорошо, но Елена все чаще подумывала о том, чтобы открыть собственный бизнес. У нее было не только экономическое образование, но и МВА, о бизнесе она знала все и даже сверх этого, но где ноу-хау, которое можно было бы раскрутить?

Разработать такое ноу-хау непросто, реализовать его коммерческий потенциал — еще сложнее. Елена продумывала разные варианты запуска бизнеса, и однажды ее подруга Лидия Левченко упомянула в разговоре о разработке ее отца, инженера Виктора Богомолова. Он с профессором-микробиологом из Киева Виктором Звенигородским еще с советских времен занимался выведением модифицированных штаммов бактерий для очистки труб. В 2003 году ученые запатентовали свою биокомпозицию БиЗ-1, но как ее внедрить, не знали. Зато знала Елена.

Она сразу поняла: это то, что ей нужно. И уже через несколько месяцев, в 2012 году, зарегистрировала компанию «НаноСерв», заключив с разработчиками технологии лицензионный договор на ее эксклюзивное использование (ученые получают свои роялти).

Конкурентные преимущества были очевидны. «Сама микробиологическая композиция не повреждает оборудование — прокладки, резинки и т.д. — и очень эффективно все очищает. Кроме того, жидкость можно сливать в промышленную канализацию без специальной обработки, нейтрализации. Абсолютно безопасно для экологии», — объясняет Елена.

Разумеется, «НаноСерв» не просто торгует канистрами с биокомпозицей. Компания под зарегистрированным брендом «Бонака» разрабатывает готовые решения для каждого конкретного клиента. «Мы берем отложения внутри трубы, изучаем состав, подбираем концентрацию и штаммовый состав микробиологии. Пишем регламенты. Химия — это просто канистры с непонятной жидкостью. Обычно жесткой и агрессивной. У нас же полная гарантия чистоты. Мы берем на себя такую ответственность», — говорит Левина.

Эта бизнес-модель быстро оформилась и быстро себя оправдала. Первым клиентом была котельная в Краснодаре. Вернее, это был даже не заказ, а демонстрация возможностей. Трубы почистили бесплатно. Все тщательно проверили, получили хороший отзыв. И так еще несколько раз. А потом пошли коммерческие заказы.

Левина вложила в стартап 5 миллионов рублей из собственных сбережений. Этого как раз хватило на разработку сайта, сертификацию, маркетинг. А через три года оборот компании уже приблизился к 40 миллионам рублей.

Чистить трубы и тепловое оборудование от накипи — дело вроде бы не женское, но журнал Forbes признал «НаноСерв» самым интересным женским стартапом 2014 года. В 2015-м компания «НаноСерв» выиграла «Стартап-тур» и стала резидентом «Сколково». Но еще до этого краснодарских предпринимателей приглашали на тематические встречи высокотехнологических компаний с отраслевыми специалистами, ответственными за внедрение новых технологий. Это приносило ощутимую пользу — и клиентов.

Будучи резидентом «Сколково», стартап стал представлять себя на отраслевых выставках, что, конечно, тоже давало положительный эффект. Особенно полезной была выставка теплового и теплотехнического оборудования Heat&Power.

В декабре 2016 года компания получила от «Сколково» грант — 5 миллионов рублей. Эти средства направили на разработку новых продуктов и научные исследования.

«Главное — грамотно подготовить заявку, — рассказывает Елена. — Когда мы готовили заявку на резидентство, мы прошли экспертизу с первого раза. С грантом было чуть сложнее. Но если четко изложить, для чего нужен грант, все точно прописать, никаких проблем не возникнет».

«НаноСерв» давно уже продает готовое инженерное решение дилерам, чтобы те выполняли заказы на местах. Сейчас у компании более 60 дилеров по всей России. Есть даже за рубежом — в СНГ, Европе и Индии.

«Мы сейчас активно упаковываем бизнес во франшизы и рассчитываем, что к концу 2018 года сможем выводить франшизы за рубеж, в Китай и Европу, — говорит Елена. — Также продолжаем расширять дилерскую сеть в России. Мы внедрили новые стандарты обучения и сертификации наших дилеров. Качественно поменяли подход к отбору дилеров и работе с ними. Автоматизируем как внутренние процессы, так и внешние, непосредственно при работе с дилерской сетью, с клиентской сеткой. Приводим лабораторные исследования в автоматизированные алгоритмы».

Есть и новые разработки. Елена пока о них не рассказывает. Анонсирование всех продуктов и тестовый запуск намечены на середину декабря.

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