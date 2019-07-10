У пользователей «ВКонтакте» исчезли фотографии

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» массово пожаловались на проблемы с сервисом. Судя по отзывам на сайте DownDetector, который фиксирует сбои, юзерам недоступны собственные фотографии в альбомах, а также сохраненные снимки.

Большинство жалоб на проблемы с сайтом поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Уфы и Нижнего Новгорода. Первые жалобы стали поступать утром 10 июля, их число сильно выросло днем.

По данным сервиса, у 88 процентов обратившихся пользователей наблюдаются проблемы с работой именно сайта. Некоторые указывают, что испытывают проблемы со входом в соцсеть.

Как сообщает RNS, в пресс-службе «ВКонтакте» позднее подтвердили информацию о неполадках. По их словам, вскоре работа сайта будет восстановлена.

«Сейчас в VK могут не отображаться некоторые изображения — мы оперативно исправили баг, скоро все восстановится. Приносим извинения пользователям», — сказали в пресс-службе соцсети.

6 мая соцсеть «ВКонтакте» также была недоступна для части пользователей. Тогда на перебои в работе сервиса пожаловались пользователи по всей России.

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