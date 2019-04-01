Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе. На инцидент обратили внимание посетители имиджборда «Двач».

Пользователи утверждают, что такая возможность существовала более месяца. Для прослушивания любой записи достаточно было перейти в раздел «Документы» и ввести в поиске запрос «audiocomment.3gp». Узнать автора записи можно было, кликнув на файл: в ссылке был виден id страницы.

В результатах поиска отображалось более двух тысяч записей. В настоящее время аудиосообщения в поиске не появляются.

По данным источников издания TJournal, уязвимость может быть связана с недоработками сторонних программ. Вероятнее всего, в открытом доступе оказались голосовые записи, отправленные через приложения вроде VK Coffee или Kate Mobile.

Пресс-служба «ВКонтакте» пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

В феврале пользователи соцсети получали личные сообщения со ссылкой. При переходе по ней в сообществах, которыми управлял юзер, публиковалась подозрительная запись.

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