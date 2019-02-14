Интернет и СМИ
 
Последние новости
Желавшего развязать расовую войну белого убийцу приговорили в США
Автомобили «Кортежа» Путина отдадут арабам
Спасатели достали той-терьера из-под завалов дома в Красноярске
Российская биатлонистка предложила «диванным» любителям выступить вместо нее
Раскрыты подробности новых санкций США против России
Во «ВКонтакте» прокомментировали вирусное распространение опасной ссылки
Малышева объяснила Басте связь между рэпом и психологическими отклонениями
Тело российского солдата нашли со связанными руками и пакетом на голове
Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля
Новости партнеров

Во «ВКонтакте» обнаружен массовый взлом

Перейти в «Мою Ленту»

Во «ВКонтакте» неизвестные рассылают в личные сообщения ссылку, при нажатии на которую во всех профилях и сообществах, которыми управляет пользователь, публикуется одна и та же запись.

В записи говорится, что в соцсети якобы появилась реклама в сообщениях. В описании публикации также содержатся различные фразы, написанные с орфографическими ошибками.

Как отмечает TJournal, причина может быть в уязвимости в API соцсети. В издании также отметили, что за сутки до инцидента в сообществе под названием «Багосы» сообщали о существовании некой уязвимости, но предлагали раскрыть ее за несколько сотен лайков. На данный момент группа заблокирована «в связи с возможным нарушением правил сайта».

Автор Telegram-канала «ИБач» отметил, что во вредоносной ссылке содержится JS-скрипт. Во «ВКонтакте» сообщили «Ленте.ру», что оперативно решают проблему.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Во «ВКонтакте» произошёл массовый сбой профилей и сообществ — все публикуют одну запись
Обнаружена система слежки ФСБ за российскими соцсетями
В российском интернете произошел глобальный сбой
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
08:17Сегодня

Мужчина выдвинул строгие требования к возлюбленной и опозорился

07:28Сегодня

Pornhub выпустил сборник треков о любви ко Дню святого Валентина

19:3413 февраля

Украинскую журналистку выгнали из студии в прямом эфире «России 1»

Интернет и СМИ00:0112 февраля

«Я сейчас же поеду в больницу»

Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
08:48Сегодня

Слепакова госпитализировали

23:1913 февраля

Ведущий «России-1» объяснил удаление украинской журналистки в прямом эфире

17:5213 февраля

Блогеры по всему миру пожаловались на непонятное исчезновение тысяч подписчиков

Интернет и СМИ00:06 1 февраля

«Это никогда не исчезнет»

Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
06:31Сегодня

Случайный снимок пятилетнего ребенка принес ему славу

20:5113 февраля

Снимок праздничного обеда школьника привел пользователей сети в замешательство

10:4913 февраля

Илон Маск восхитился «Жигулями» и заговорил по-русски

Россия
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
Если вы хоть раз обняли коня, вы уже не сможете относиться к ним равнодушно «Порода вымирает, а коней сдают на колбасу»
Эти россияне ездят по всей стране и спасают лошадей от смерти
«Это нужно сделать для всех, кто не Путин»
Сурков объявил путинизм идеологией будущего России и объяснил, что вообще происходит
Спасатели достали той-терьера из-под завалов дома в Красноярске
Тело российского солдата нашли со связанными руками и пакетом на голове
При взрыве газа в жилом доме в Красноярске погибла женщина
Все материалы
Мир
«Придут талибы — не будет модных показов»
Афганистан устал от войны. Но вместо солдат США придет диктатура исламских террористов
Три президента отвергли создание в Сирии новых реалий
Желавшего развязать расовую войну белого убийцу приговорили в США
В США предложили строить стену на деньги наркобарона
Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля
«Советский Союз забрал наши острова»
Япония считает Курилы своими, но готова идти на уступки. России этого мало
Период полураспада
Мигранты и протесты рассорили две страны Европы. Такого не было со времен фашистов
Все материалы
Бывший СССР
An ethnic Armenian soldier takes a rest at an artillery position near the Nagorno-Karabakh's town of Martuni, April 7, 2016. REUTERS/Staff TPX IMAGES OF THE DAY - GF10000374499Как бы не карабахнуло
Армения и Азербайджан готовят решение карабахского вопроса. Дело идет к миру или к войне
Второе нашествие
Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Главу Минздрава Украины решили отдать под суд
Украинская армия начала массированный обстрел Донбасса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Украина собралась депортировать епископа канонической УПЦ после жалобы в США
На Украине потребовали возбудить дело против Тимошенко
Все материалы
Экономика
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Россиян лишили надежд на дешевый бензин
Опальный олигарх выставил на продажу личный самолет
На АЗС «Роснефти» отметили День всех влюбленных
Германия признала неизбежность «Северного потока-2»
Россияне заранее узнают о своих пенсиях
Порошенко похвастался отказом от газа
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков в зале суда«Арашуков просто расплакался»
Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО
«Человек кололся, нюхался, а потом вылечился. Так не бывает»
Как говорить о наркотиках в России по мнению властей: легализация — зло, Запад не прав
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
К преследованию Арашуковых оказался причастен таинственный генерал
Россиян обвинили в попытке продать ПЗРК мексиканской наркомафии
Задержаны подозреваемые в убийстве главного подмосковного борца с коррупцией
Бывший прокурор застрелил полицейскую собаку в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Мочи его, Дональд!
Самая безумная серия игр вернулась и стала еще более странной: Kingdom Hearts III
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Россия получит «Прорыв» до 2020 года
Россия утвердила облик ПАК ДА
Предсказаны массовые эпидемии отравлений и инфекций
Россия недорого продаст Индии 21 МиГ-29 на корпуса
Все материалы
Спорт
Винисиус«Он уничтожает всех»
В «Реале» блистает 18-летний парень. Из-за него фанаты скоро забудут Роналду
Появились фото камеры Мамаева в СИЗО
Российская биатлонистка предложила «диванным» любителям выступить вместо нее
Мамаев забил семь мячей в СИЗО
ПСЖ купит еще одного Килиана Мбаппе
15-летний футболист умер перед матчем во Франции
Охота на демонов
Миллионер мечтал сделать американских борцов лучшими в мире. Но обезумел и стал убийцей
Все материалы
Культура
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
«Русский секс — как русский бунт, бесполезен, беспощаден»
Бесстрашные стихи Сергея Шнурова про Кадырова, Путина и коррупцию
Кожа, в которой я живу
Перевоспитание скинхеда и секс с разбитым сердцем: Берлинале-2019
Малышева объяснила Басте связь между рэпом и психологическими отклонениями
Названы дата и место похорон Сергея Захарова
Мединский решил научить школьников любить русское кино
Джеймс Кэмерон разнес «Аквамена» за неправдоподобность
Все материалы
Интернет и СМИ
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Мужчина выдвинул строгие требования к возлюбленной и опозорился
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Pornhub выпустил сборник треков о любви ко Дню святого Валентина
Слепакова госпитализировали
Ведущий «России-1» объяснил удаление украинской журналистки в прямом эфире
Случайный снимок пятилетнего ребенка принес ему славу
Все материалы
Ценности
ШакираЮжная кровь
Самые красивые и властные женщины Латинской Америки
Бог в помощь
Дворцы, бункер и лимузины: роскошная жизнь основателя секты свидетелей Иеговы
Красный день календаря
Что дарить на 14 февраля, если остался один день, а мыслей нет
Назван самый стильный мужчина в России
Селену Гомес подняли на смех за полноту на фото в купальнике
Грудь британок выросла на три размера за десять лет
Найдено решение проблемы неудобного сна с партнером
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Стюардесса публично унизила пассажирку за слишком откровенный наряд
Авиакомпания заставила семьи с детьми ночевать на полу и разъярила пассажиров
Пьяных россиян убило волной во Вьетнаме
Россиянам показали облик новых вагонов купе
Все материалы
Из жизни
Робин Гуд на колесах
Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Такие люди в канализацию не полезут»
Ловкие воры опустошили хранилище алмазов и ушли по зловонной трубе. Их выдали мелочи
Мужчина позвал жену и лучшего друга на вечеринку и разоблачил их интрижку
Вдова бросилась спасать детей из горящего дома и погибла
Счастливые числа покойного отца принесли любительнице лотерей выигрыш
Многоженец заключал тайные браки и выкачивал деньги из женщин
Все материалы
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Вековой авангард
Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей
Семь альтернатив пятой «Супре»
Спорткары со всего мира, способные отвлечь внимание от новой Toyota Supra
Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире
Volkswagen подключил российский Tiguan к смартфону
Раскрыт интерьер нового Land Rover Defender
Все материалы
Дом
Игра вдолгую
Как спастись от черных кредиторов и сохранить жилье
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Как отрезали
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Раскрыты данные о самой большой квартире в Москве
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
В Госдуме заговорили о смерти российских деревень
Все материалы