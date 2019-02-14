Во «ВКонтакте» обнаружен массовый взлом

Во «ВКонтакте» неизвестные рассылают в личные сообщения ссылку, при нажатии на которую во всех профилях и сообществах, которыми управляет пользователь, публикуется одна и та же запись.

В записи говорится, что в соцсети якобы появилась реклама в сообщениях. В описании публикации также содержатся различные фразы, написанные с орфографическими ошибками.

Как отмечает TJournal, причина может быть в уязвимости в API соцсети. В издании также отметили, что за сутки до инцидента в сообществе под названием «Багосы» сообщали о существовании некой уязвимости, но предлагали раскрыть ее за несколько сотен лайков. На данный момент группа заблокирована «в связи с возможным нарушением правил сайта».

Автор Telegram-канала «ИБач» отметил, что во вредоносной ссылке содержится JS-скрипт. Во «ВКонтакте» сообщили «Ленте.ру», что оперативно решают проблему.

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