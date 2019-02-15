Взлом «ВКонтакте» оказался местью за «жадность» соцсети

Взлом «ВКонтакте» оказался местью хакеров. Об этом сами кибервзломщики заявили в сообществе БАГОСИ этой соцсети.

По словам злоумышленников, они пошли на этот шаг из-за за невыплаченного вознаграждения, полагающегося за поиск и публикацию уязвимостей программного кода. При этом они заявили, что вред пользователям нанесен не был.

Хакеры отметили, что использовали ту же уязвимость, о которой сообщали администрации соцсети еще год назад, но не получили за работу даже «спасибо». На написание вредоносного кода потребовалось несколько часов.

14 февраля неизвестные разослали в личные сообщения пользователей «ВКонтакте» ссылку, при нажатии на которую во всех профилях и сообществах, которыми управляет пользователь, публиковалась одна и та же запись.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!