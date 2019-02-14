Во «ВКонтакте» прокомментировали вирусное распространение опасной ссылки

Во «ВКонтакте» сообщили, что взяли под контроль ситуацию с распространением вредоносной ссылки, которая приводила к появлению рекламных записей в профилях и сообществах. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители соцсети.

«Мы начали удалять нежелательные публикации в течение первой минуты после обнаружения уязвимости», — отметили в соцсети.

Во «ВКонтакте» также объяснили, что переход по ссылке приводил к тому, что жертва оказывалась автором вредоносной публикации, и ее распространение происходило волнообразно. «Уязвимость, которая позволяла выполнять произвольный js, уже исправляется», — говорится в сообщении соцсети.

«Сообщества не были взломаны, пароли аккаунтов администраторов в безопасности», — заверили во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что неизвестные рассылают в личные сообщения ссылку, при нажатии на которую во всех профилях и сообществах, которыми управляет пользователь, публикуется одна и та же запись.

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