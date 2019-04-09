«ВКонтакте» оказалась источником большинства дел об экстремизме

Более 75 процентов уголовных дел экстремистской направленности в 2018 году возбуждены по материалам в соцсети «ВКонтакте». Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации, передает ТАСС.

По данным надзорного ведомства, в 2018 году число уголовных дел экстремистской направленности снизилось на 16,8 процента. Всего за год было зарегистрировано 1,2 тысячи таких преступлений. Из них более 80 процентов проходили по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК России.

«Свыше трех четвертей составляют преступления, связанные с пропагандой идей национального, религиозного, расового превосходства в социальной сети "ВКонтакте" (статья 282 УК)», — говорится в докладе.

В документе подчеркивается, что Генпрокуратурой приняты дополнительные меры, «направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан» за размещение подобной информации в интернете.

Поправки в закон «Об информации» сделали возможным блокировку интернет-ресурсов за призывы к беспорядкам и экстремизм. Выявлением экстремистских ресурсов занимается Генпрокуратура. За ограничение доступа к сайтам отвечают интернет-провайдеры, действующие на основании обращения Роскомнадзора.

«ВКонтакте» подверглась критике со стороны пользователей в 2018 году за целую серию уголовных дел об экстремизме, в которых фигурировали ее пользователи. На участившиеся случаи с возбуждением дел за публикации соцсеть ответила возможностью сделать профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

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