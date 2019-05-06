В работе «ВКонтакте» по всей России произошел сбой

Социальная сеть «ВКонтакте» стала недоступна для части пользователей. При попытке зайти на сайт на система предупреждала, что «сервер временно недоступен» и предлагала повторить действие позже.

На перебои в работе сервиса пожаловались десятки пользователей соцсети. Судя по данным DownDetector, сайт испытывал проблемы в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Краснодаре, Нижнем Новгороде. На 13:40 по московскому времени пользователи начали сообщать о нормализации работы сайта.

Последний раз заметный сбой во «ВКонтакте» произошел в апреле 2018 года. Еще раньше, в феврале, ресурс был недоступен из-за аварии на одном из дата-центров.

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