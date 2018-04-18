Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе сервиса.

Согласно информации ресурса DownDetector, большинство юзеров не могут авторизоваться в сети, у трети пожаловавшихся не работает сайт. Кроме того, нестабильно работает отправка сообщений. Неполадки фиксируются с 17:00 по московскому времени.

Судя по карте сбоев, проблемы наблюдаются у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Екатеринбурга и Уфы.

Накануне, 17 апреля, фиксировались неполадки у еще одного проекта Mail.Ru Group — соцсети «Одноклассники». Сбои были кратковременными и также затронули функции авторизации и отправки сообщений.

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