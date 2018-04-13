Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram пожаловались на некорректную работу мессенджера. Судя по данным сервиса Downdetector, проблемы начались 13 апреля около 11:00 по московскому времени.

Карта сбоев показывает, что неполадки в работе мессенджера испытывают жители Европы. Кроме того, Telegram некорректно работает в некоторых крупных российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

Большинство пользователей (73 процента) отмечают, что проблема связана с отсутствием подключения к сети. Еще у 27 процентов людей не отправляются сообщения.

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13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ. При этом представители Telegram заявили, что не готовы идти на поводу у российских чиновников.

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