Сервис микроблогов Twitter оказался недоступен.

При попытке зайти на главную страницу сервиса отображается техническая ошибка.

«Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние», — говорится на сайте.

По данным ресурса DownDetector, неполадки регистрируются в США, странах Европы и Японии. О сбоях сообщают и многочисленные пользователи из России и с Украины. Большинство жалоб касается веб-версии сайта, также неполадки регистрируются в приложении Twitter для Android.

«Дипломатический канал Трампа для связи упал», — иронизируют американские пользователи.

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