В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.

Судя по данным сервиса Downdetector, сбои наблюдаются в России, США, Японии, странах Европы.

Посетители YouTube жалуются на то, что возникли трудности с поисковиком, а также на проблемы при воспроизведении видео. 13 процентов пользователей не могут войти в свои аккаунты.

Предыдущий крупный сбой на YouTube фиксировался в октябре 2018 года. Тогда большинство жалоб также было связано с проблемами при просмотре видео.

В апреле издание The Verge объявило о закате «золотого века» YouTubе. Издание полагает, что видеохостинг превратился в интернет-копию телевидения, отойдя от принципов поддержки пользовательского контента.

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