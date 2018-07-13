Один из крупнейших в мире мессенджеров вышел из строя

Крупный сервис для обмена сообщениями Facebook Messenger перестал функционировать. Об этом сообщает издание The Independent.

По данным сервиса DownDetector, проблемы начались утром 13 июля. Большинство жалоб поступает от пользователей из Центральной и Западной Европы. Возможно, это связано с разницей часовых поясов с американскими континентами и частотой обращений к мессенджеру в дневное время.

«Я почувствовала себя такой одинокой, когда получила сообщение о проблеме. Я не думала, что у кого-то были такие же проблемы, так что я рада, что не одна, теперь я знаю, что проблема в приложении, а не с моим телефоном. Я уже начала волноваться», — написала одна из пожаловавшихся на трудности с доступом на форуме.

У многих юзеров приложение Facebook Messenger не загружается вовсе, выдавая сообщение об ошибке. Те, кому удалось пройти этот шаг, сообщили об исчезновении содержимого переписок. Некоторые сообщают, что у них не получается залогиниться.

По версии The Independent, проблемы могут быть связаны с новым обновлением приложения для Android.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!