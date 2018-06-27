Вслед за Telegram упал еще один мессенджер

Популярный корпоративный мессенджер Slack оказался недоступен по всему миру. В частности, пользователи пожаловались на сбои в европейских странах, а также на всей территории США.

По данным сервиса DownDetector, проблемы начались в 16:00 по московскому времени. Большинство юзеров не могут войти в Slack. Проблемы затронули как браузерную, так и мобильную версию.

Представители мессенджера написали в Twitter, что разбираются с проблемой и приносят извинения за доставленные неудобства.

В это же время на неполадки жаловались пользователи мессенджера Telegram. Сервис работал с перебоями у пользователей практически по всему миру.

Slack — популярный корпоративный мессенджер, запущенный в 2014 году. Им пользуются ежедневно порядка пяти миллионов человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!