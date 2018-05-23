В работе Instagram произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщили о проблемах с доступом к сервису Instagram. Чаще всего затруднения испытывают юзеры из Европы.

По данным сайта downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях, первые жалобы от владельцев аккаунтов появились в полночь 23 мая. С шести утра по московскому времени количество сообщений начало расти, и к 15:00 число отчетов о проблемах возросло до 134.

Согласно комментариям пользователей, доступ с портативных гаджетов не ограничивается. Однако компьютерная версия остается недоступной: вместо главной страницы выдается пустой экран. Судя по опубликованной на сайте карте сбоев, трудности возникли у юзеров из европейской части России и Казахстана, а также ряда западных стран континента.

«Ночью с браузера зашел в инсту, нажимаю "Моя страница" (где показывает, где и на кого я подписан и мои публикации) — показывает полосу загрузки и белый экран и дальше ничего и так каждый раз», — сообщил один из пользователей. «С компа не открывается, белый экран. С планшета работает как миленький», — поддержал его другой блогер. Владельцы аккаунтов заметили, что порой их собственная страница загружается, а чужие профили — нет.

Несколько дней назад у пользователей из России и ряда европейских стран возникли трудности с доступом к социальным сетям Facebook и Instagram. Тогда проблемы были ликвидированы в течение нескольких часов.

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