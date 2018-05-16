Россияне пожаловались на сбои в работе Google

Поисковый сервис Google оказался недоступен для ряда пользователей из России. Об этом сообщает статистика сайта downdetector, фиксирующего отчеты о сбоях.

Жалобы на проблемы с доступом стали поступать 16 мая приблизительно с восьми утра по московскому времени. Лишь к 16:00 количество отчетов о сбоях стало уменьшаться: от максимального показателя за этот период в 78 отчетов до 38. При этом у 68 процентов пользователей основные сложности возникли при попытке зайти на сайт.

В комментариях большинство абонентов сообщили, что зайти на основную страницу Google в доменной зоне ru возможно лишь с использованием VPN-сервисов. «Нигде — ни на мобиле, ни на ноуте, ни на планшете ничего не грузит. Превышено время ожидания. Сижу через впн. У меня у одной так?» — спросила одна из пользователей около полудня. «Работает только с впн…» — написал другой юзер.

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В ночь на 16 мая одна из подсетей, принадлежащая Google (64.233.162.157/32), была внесена в список блокируемых, однако спустя несколько часов исчезла из реестра. Это движение можно было проследить на сайте со статистикой блокировок usher2.club.

Несмотря на заявления о совершенствовании системы блокировок, в конце апреля в реестре запрещенных сайтов попали IP-адреса «Яндекса», а также социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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