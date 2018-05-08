Роскомнадзор разблокировал миллионы IP-адресов Google

Роскомнадзор снял блокировку с шести подсетей Google, в которых содержались в общей сложности более 3,7 миллиона IP-адресов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — уточнили представители надзорного органа.

По данным Telegram-канала RKNSHOWTIME, автор которого отслеживает изменения в выгрузке данных для блокировки, в реестре находятся еще более 10 миллионов IP-адресов.

25 апреля Роскомнадзор объявил, что прекратит вносить крупные подсети в список заблокированных и перейдет к точечным действиям. В конце апреля из списка заблокированных были удалены три подсети: две от Amazon и одна от OVH SAS.

Мессенджер Telegram блокируется на территории России с 13 апреля. Ограничение доступа осуществляется в связи с решением суда из-за отказа представителей сервиса предоставить силовикам ключи шифрования от переписки пользователей.

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