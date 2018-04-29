Роскомнадзор похвастался совершенствованием способов блокировки Telegram

Роскомнадзор совершенствует методы блокировки мессенджера Telegram. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор каждодневно совершенствует инструментарий, позволяющий выполнить решение суда по ограничению доступа на территории России к Telegram», — говорится в заявлении после появившейся критики из-за нестабильной работы ряда сервисов, не связанных с мессенджером.

28 апреля Роскомнадзор снял блокировку с трех подсетей зарубежных хостинг-провайдеров. «IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются. В связи с этим разблокировка подсетей никак не повлияет на уровень деградации мессенджера», — указывалось в сообщении. В списке заблокированных остаются чуть более 14,5 миллиона адресов.

27 апреля на несколько часов оказались заблокированы адреса «Яндекса». Блокировка также затронула Faсebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассников» и других сервисы. По данным Роскомнадзора, проблема была связана с «технологическими особенностями работы системы».

25 апреля Роскомнадзор пообещал прекратить вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации в попытках заблокировать мессенджер. В ведомстве рассказали о планах перейти к более точечным действиям.

Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. Причиной ограничения доступа стал отказ сервиса предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Обязанность предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки содержится в антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



