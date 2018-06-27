Telegram упал

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствует статистика сайта Downdetector.

Мессенджер работает с перебоями в России, Белоруссии, на Украине, а также в странах Евросоюза — Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Австрии, Швеции и других государствах.

О сбоях также сообщают жители ЮАР, Ирана, Израиля и Казахстана.

Telegram безуспешно пытаются заблокировать в России, начиная с середины апреля. По решению Таганского районного суда Москвы доступ к мессенджеру должен быть ограничен, так как руководство Telegram отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования, которые бы позволили силовикам читать переписку пользователей.

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