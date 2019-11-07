Бывших сотрудников Twitter обвинили в слежке за пользователями

Сотрудники министерства юстиции США обвинили двух бывших сотрудников Twitter и гражданина Саудовской Аравии в шпионаже за пользователями соцсети, которые критиковали власти королевства. Как сообщает The Wall Street Journal, эта информация также передавалась саудовским чиновникам.

По данным издания, американские власти направили иски в суд в Сан-Франциско в отношении Ахмада Абоуаммо (Ahmad Abouammo), Али Альзабараха (Ali Alzabarah) и Ахмеда Алмутаири (Ahmed Almutairi). Их обвинили в незаконной работе агентами иностранных властей.

Абоуаммо и Альзабарах являлись в прошлом сотрудниками Twitter. Первого арестовали в Сиэттле и обвинили в получении личных данных критиков властей Саудовской Аравии. Второй, по данным обвинения, с ноября 2014 года по мая 2015 года заполучал электронные адреса, даты рождения и другую информацию о людей, публиковавших посты с критикой саудовской королевской семьи.

В минюсте подтвердили, что эта информация могла быть использована для идентификации и определения местоположения критикой Эр-Рияда. Абоуаммо и Альзабарах работали в Twitter с 2013 года и ушли из компании в 2015 году. Третий обвиняемый, Алмутаири, по версии властей США, был связным между саудовскими властями и бывшими работниками соцсети. По их данным, он также награждал их за работу наличными, часами или другими предметами.

Ранее властей Саудовской Аравии подвергли критике из-за убийства журналиста Джамаля Хашкуджи. По данным турецких спецслужб, мужчину убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. По данным Анкары, есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали прямо в здании консульства, а затем убили.

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