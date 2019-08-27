Блогер прилетел в Китай и оказался под угрозой смертной казни

Австралийский журналист и блогер Ян Хэнцзюнь (Yang Hengjun) был арестован в Китае по обвинению в шпионаже. Об этом пишет Telegraph.

Адвокат арестованного Шан Баоцзюнь (Shang Baojun) утверждает, что ему пока не раскрыли деталей обвинения и даты предполагаемого слушания по делу. По законам КНР, шпионаж может караться смертной казнью. Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн (Marise Payne) заявила, что Хэнцзюнь не шпионил в пользу страны.

Мужчину задержали в январе 2019 года в Гуанчжоу, куда он прилетел из Нью-Йорка вместе с женой Юань Сяолянь (Yuan Xiaoliang) и ребенком. Супруге запретили выезд из Китая. Хэнцзюнь провел в заключении в плохих условиях уже семь месяцев. К нему не пускают ни семью, ни адвокатов. Доступ к арестованному имели только австралийские дипломаты.

Хэнцзюнь родился в Китае и работал сотрудником МИД страны. Затем он переехал в США, а после в Австралию, гражданином которой стал в 2002 году. Мужчина известен своими публикациями, в которых выступал за демократические реформы в Китае.

Это не первый подобный случай задержания рожденных в Китае граждан других стран. Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября 2018 года отправился из Франции в Китай, где был задержан властями по подозрению в коррупции.

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