Китай испугался «цветной революции»

Ситуация в Гонконге является «цветной революцией», которую пытается осуществить Запад для сдерживания Китая. Такое заявление сделал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

«Хотел бы сказать, что это своего рода "цветная революция". Тут за кулисами управляют некие силы Запада, эти силы очевидны. Они хотят подорвать принцип "одна страна — две системы", чтобы создать сложности для развития Китая. Гонконг — это китайский Гонконг, не американский, не английский. Мы не позволим чужим совать свой нос в наши дела», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что силы Запада «сами получат», если не прекратят вмешательство.

Ранее стало известно, что Китай отказал США на запрос зайти в порт Гонконга двум американским военным кораблям. До этого Китай перебросил в граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь огромное количество военной техники Народной вооруженной полиции. По официальной версии, военную технику пригнали для проведения крупных учений.

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12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма».

1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонии Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

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