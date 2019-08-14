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Китай отказался пустить американские военные корабли в Гонконг

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Крейсер ВМС «Лейк Эри» в сухом доке

Китай отказал США на запрос зайти в порт Гонконга двум американским военным кораблям. Такое заявление сделал официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен, передает CNN.

«Правительство Китая отклонило запрос на визит в порт Гонконга», — сказал он. Отмечается, что крейсер ВМС «Лейк Эри» (USS Lake Erie) планировал такой маршрут в сентябре, а десантный корабль «Грин Бэй» (USS Green Bay) — уже 17 августа. Американцы послали дополнительный запрос, чтобы выяснить причину такого ответа.

Ранее стало известно, что Китай согнал в граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь огромное количество военной техники Народной вооруженной полиции. По официальной версии, военную технику пригнали для проведения крупных учений.

12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма».

1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонии Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

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