Трамп рассказал о движущихся к Гонконгу войсках Китая

Американская разведка подтверждает, что власти Китая направили войска к границе с Гонконгом. Об этом заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
«Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство направляет войска на границу с Гонконгом. Всем стоит быть спокойнее и заботиться о безопасности», — сказано в сообщении президента.
Китайские власти не скрывают перемещений техники, однако, согласно поступившему ранее 13 августа официальному комментарию, технику в регион перебросили для проведения учений.
12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма».
1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонии Великобритании.
В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.
Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.