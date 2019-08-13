Трамп рассказал о движущихся к Гонконгу войсках Китая

Американская разведка подтверждает, что власти Китая направили войска к границе с Гонконгом. Об этом заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство направляет войска на границу с Гонконгом. Всем стоит быть спокойнее и заботиться о безопасности», — сказано в сообщении президента.

Китайские власти не скрывают перемещений техники, однако, согласно поступившему ранее 13 августа официальному комментарию, технику в регион перебросили для проведения учений.

12 августа официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан заявил, что в ходе беспорядков в Гонконге стали проявляться «ростки терроризма».

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1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонии Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверила их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

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