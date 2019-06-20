Бывший глава Интерпола признался в получении взяток

Бывший глава Интерпола и бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток. Об этом говорится на сайте Верховной народной прокуратуры Китая.

По сведениям суда города Тяньцзинь, Мэн использовал свою высокопоставленную должность в личных корыстных интересах, принимая дорогие подарки и деньги. Все нарушения оцениваются в 14,46 миллиона юаней (около 130 миллионов рублей).

Мэн Хунвэй пропал после того, как 29 сентября 2018 года отправился из Франции в Китай. Позднее стало известно, что бывшего президента Интерпола задержали китайские власти по подозрению в коррупции, он был вынужден уйти с занимаемой должности. Его жена Грейс Мэн затем подала жалобу и рассказала, что пережила попытку похищения группой неизвестных.

СМИ писали, что Мэн Хунвэй оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

Новым президентом Интерпола был избран Ким Чон Ян из Республики Корея.

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