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Китай объяснил исчезновение президента Интерпола

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Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае по подозрению во взяточничестве. Об этом говорится в заявлении министерства общественной безопасности страны.

«Расследование в отношении Мэн Хунвэя по делу о взятках и предполагаемых нарушениях закона очень своевременно, абсолютно правильно и благоразумно», — говорится в заявлении. Как отмечается, оно показывает, что никаких исключений в законе для чиновников не существует.

В министерстве также сообщили, что необходимые действия проведут и в отношении сообщников чиновника. «Необходимо полностью реализовать требования ЦК Компартии Китая, организовать специальную рабочую группу, расследовать и разобраться с подозреваемыми, бравшими взятки вместе с Мэн Хунвэем», — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина якобы оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов.

7 октября стало известно, что Мэн Хунвэй подал в отставку и его просьба удовлетворена. Исполнять его обязанности до новых выборов в ноябре будет старший вице-президент Ким Чен Ян из Южной Кореи.

О пропаже президента Интерпола сообщалось 5 октября. 64-летний Мэн Хунвэй 29 сентября отправился из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь. За несколько часов до исчезновения он прислал жене фото ножа.

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Предыстория: Пропавший президент Интерпола подал в отставку
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