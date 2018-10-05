Пропал президент Интерпола

Во Франции начато расследование о пропаже президента Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники во французской полиции. По их информации, следственные действия начаты после получения заявления о его исчезновении.

Как передает Europe1, 64-летний мужчина 29 сентября отправился из Франции в Китай. С тех пор в течение недели никто от него не получал никакой информации: непонятно, где находится мужчина и жив ли он.

Указывается, что о пропаже Хунвэя сообщила властям жена. Женщина проживает вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года, сменив первую женщину на этом посту француженку Мирей Балестрази. До этого он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!