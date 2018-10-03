Россиянина арестовали в Таиланде

Гражданина России, находившегося в международном розыске, арестовали в Таиланде. Об этом сообщает The Nation.

По данным издания, таиландская полиция получила от посольства России запрос выяснить местонахождение россиянина Виталия Трофимова. Как отмечается, мужчина находился в списках Интерпола. Его разыскивали по обвинению в контрабанде наркотиков.

Стражи порядка обнаружили его в провинции Чонбури на востоке страны. Выяснилось, что мужчина приехал в Таиланд по бизнес-визе и проживал в Паттайе. В настоящее время он находится под стражей в миграционной службе и ожидает экстрадиции.

В июне сообщалось об аресте в Таиланде 39-летнего россиянина по обвинению в хранении детской порнографии. Во время обысков был конфискован ноутбук, на котором находились непристойные изображения несовершеннолетних. Отмечалось, что мужчина хранил большой объем детской порнографии.

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