Россиянина арестовали в Таиланде за детскую порнографию

Гражданина России арестовали в Таиланде по обвинению в хранении детской порнографии. Об этом сообщает в четверг, 7 июня, газета The Nation.

Местная туристическая полиция провела рейд в одном из районов Паттайи. В результате стражи порядка арестовали 39-летнего Алексея Фадеева. Во время обысков был конфискован ноутбук, на котором находились непристойные изображения несовершеннолетних. В полиции указали, что мужчина хранил большой объем детской порнографии.

Теперь специалисты изучают данные с компьютера Фадеева, чтобы выяснить, создавал ли он запрещенный контент самостоятельно и имел ли отношение к его распространению. Если что-либо из этого подтвердится, ему предъявят дополнительные обвинения.

Как отмечается, арест произвели в рамках расследования, направленного на выявление педофилов-иностранцев, находящихся на территории Таиланда.

В апреле сообщалось, что в Таиланде за производство и распространение непристойного видеоконтента в интернете могут судить Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и других фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге» в Паттайе. Подобные преступления караются тюремным сроком до пяти лет в случае производства порнографии и до трех лет в случае производства непристойного видео.

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