Насте Рыбке пригрозили новым обвинением

Александра Кириллова (Алекса Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и других фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге» в курортной Паттайе могут судить за производство и распространение непристойного видеоконтента в интернете. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемых Саттхапхона Сийоха пишут РИА Новости.

«Пока мне удалось выяснить только, что в делах по новым обвинениям фигурируют видео- и фотоматериалы, на основе которых и поданы новые заявления, и что эти материалы были размещены в сети Интернет. Это, само по себе, уже действие, подпадающее под закон о компьютерных преступлениях Таиланда, под статью о производстве и распространении порнографических материалов или оскорбительных материалов непристойного содержания», — сказал адвокат.

Подобные преступления караются сроком до пяти лет в случае производства порнографии и до трех лет в случае производства непристойных видео.

Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда за проведение секс-тренингов в феврале. К настоящему времени суд приговорил трех из них к условным срокам, штрафам и депортации.

4 апреля Рыбке и Лесли было предъявлено новое обвинение — в изнасиловании. За это преступление им может грозить от 4 до 20 лет заключения.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!