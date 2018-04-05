Подсчитан возможный тюремный срок Насти Рыбки

Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), а также другим фигурантам дела, подозреваемым в проведении незаконного секс-тренинга в Таиланде, грозит по новым обвинениям в изнасиловании и организации проституции от трех до 20 лет тюремного заключения. Это следует из текста соответствующих статей Уголовного кодекса королевства, сообщает РИА Новости.

Как стало известно агентству, главным обвиняемым по делу об изнасиловании и организации проституции является один из мужчин, арестованных вместе с Рыбкой и Лесли в Паттайе. При этом все остальные фигуранты дела проходят как его соучастники.

За изнасилование в Таиланде предполагается срок от четырех до 20 лет тюрьмы и денежный штраф в размере от восьми до 40 тысяч бат (270 до 1,3 тысячи долларов). Организация проституции карается тюремным заключением на срок от года до 10 лет и штрафом в размере от двух до 20 тысяч бат (от 70 до 700 долларов). Соучастники преступления получают наказание в виде двух третей от наказания, к которому приговаривают главного обвиняемого.

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Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда за проведение секс-тренингов в феврале. К настоящему времени суд приговорил трех из них к условным срокам, штрафам и депортации. Двух россиян уже выслали на родину, белоруса должны были посадить на самолет 5 апреля, однако из-за нового заявления его депортация перенесена на неопределенный срок.

Суд над Рыбкой, Лесли и оставшимися пятью арестованными назначен на 17 апреля. Их адвокат попросил суд перенести слушания на более ранний срок, так как обвиняемые готовы признать вину.

4 апреля их обвинили в изнасиловании и организации проституции.

После задержания в феврале Рыбка обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много». Алекс Лесли позднее написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и девушке политическое убежище.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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