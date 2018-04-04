Настю Рыбку обвинили в изнасиловании

Белоруску Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще восемь человек, которых арестовали в Таиланде за проведение нелегальных секс-тренингов, обвинили в изнасиловании и организации проституции. Об этом пишет в среду, 4 апреля, РИА Новости со ссылкой на источник в уголовной полиции Паттайи.

По его информации, такое заявление было подано в полицию 1 апреля. «Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных за секс-тренинг, а остальные обвиняются как сообщники», — рассказал собеседник агентства. Кто именно является основным обвиняемым, не сообщается.

Источник добавил, что теперь должно быть проведено новое следствие. «Это значит, что депортировать их невозможно, пока в их отношении есть такое заявление, а тем более, если по этому заявлению заведут уголовное дело», — сказал он.

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Настя Рыбка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда за проведение секс-тренингов в феврале. К настоящему времени суд приговорил трех из них к условным срокам, штрафам и депортации. Двух россиян уже выслали на родину, белоруса должны были посадить на самолет 5 апреля, однако из-за нового заявления его депортация перенесена на неопределенный срок.

Суд над Рыбкой, Лесли и оставшимися пятью арестованными назначен на 17 апреля. Их адвокат попросил суд перенести слушания на более ранний срок, так как обвиняемые готовы признать вину.

После задержания в феврале Рыбка обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много». Алекс Лесли позднее написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и девушке политическое убежище.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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