В Госдепе рассказали о значимости секретов Насти Рыбки для США

Госдеп США не собирается помогать Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке), так как она не имеет американского гражданства. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт, сообщают РИА Новости.

«Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка», — заявила Науэрт. При этом представитель Госдепа отказалась комментировать информацию, что у Рыбки якобы есть информация о вмешательстве России в американские выборы. «Это звучит как очень странная история», — сказала Науэрт.

Настя Рыбка вместе со своим соратником Александром Кирилловым (Алексом Лесли) вместе с 8 другими людьми в феврале была задержана полицией Таиланда за проведение секс-тренингов. 28 февраля Лесли написал в американское консульство письмо, в котором просил США предоставить убежище ему и Рыбке. По его словам, у них есть «очень важная для США информация».

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5 марта Рыбка заявила корреспонденту The New York Times, что если США предоставят ей убежище, то предоставит 16-часовую аудиозапись, на которой некие люди обсуждают планы вмешательства России в американские выборы.

В тот же день в американском посольстве в Минске заявили, что Рыбка, у которой есть гражданство Белоруссии, может претендовать лишь на статус беженки в Соединенных Штатах, так как политическое убежище можно получить, лишь находясь на территории страны.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в поддержке Дональда Трампа на выборах 2016 года. Россия все обвинения отвергает.

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