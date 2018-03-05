Рыбка рассказала о доказательствах вмешательства России в американские выборы

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), арестованная в феврале в Таиланде за проведение нелегальных секс-тренингов, вышла на связь с американскими журналистами, которым рассказала, что располагает аудиозаписью, которая может пролить свет на дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом пишет The New York Times.

Рыбка 5 марта сообщила корреспонденту издания, что готова поделиться аудиоматериалом с американской стороной в обмен на предоставление политического убежища. «Если США предоставят мне защиту, я расскажу все, что знаю, — сказала она. — Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти странные вещи».

По словам Рыбки, на сделанной летом 2016-го 16-часовой аудиозаписи люди, которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в президентские выборы в США.

Ранее 5 марта в американском посольстве в Минске заявили, что Рыбка, у которой есть гражданство Белоруссии, может претендовать лишь на статус беженки в Соединенных Штатах, так как политическое убежище можно получить, лишь находясь на территории страны.

Александр Кириллов (Алекс Лесли), один из обвиняемых в организации секс-тренингов в Таиланде, 28 февраля написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и Рыбке политическое убежище. По его словам, у них «есть очень важная для США информация», и они «очень сильно рискуют своими жизнями».

За день до этого девушка обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много».

В феврале в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были также Лесли и Рыбка, получившие известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски.

Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить. По словам представителя Дерипаски, обвинения, прозвучавшие в адрес бизнесмена, не имеют никакого отношения к действительности, это «плод воображения группы лиц», а также часть некой заказной кампании.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Победившему на них Трампу приписывают связи с Россией во время предвыборной кампании. Москва отвергает обвинения.

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