США прокомментировали просьбу Насти Рыбки о политическом убежище

Американское посольство в Минске прокомментировало просьбу арестованной в Таиланде за организацию секс-тренингов гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) предоставить ей политическое убежище в США, передает РИА Новости.

«Будучи за пределами Соединенных Штатов, можно просить только о статусе беженца», — сказал представитель дипмиссии. В посольстве пояснили, что подобные прошения рассматривает служба гражданства и иммиграции министерства внутренней безопасности.

Источник сообщил агентству, что сама Вашукевич пока не обращались к белорусским дипломатам за консульской помощью, однако в Минске следят за ситуацией.

28 февраля Александр Кириллов (Алекс Лесли), один из обвиняемых в организации секс-тренингов в Таиланде, написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и Рыбке политическое убежище. По его словам, у них есть очень важная для США информация, и они рискуют своими жизнями.

За день до этого девушка обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много».

26 февраля сообщалось, что в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были также Лесли и Рыбка, получившие широкую известность после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Всех задержанных обвиняют в нелегальной работе на территории страны.

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