Настя Рыбка и Алекс Лесли попросили убежища в США

Задержанные в Таиланде по обвинению в организации секс-тренингов Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) захотели укрыться от преследования в США. Их слова передает RT.

Лесли написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить паре политическое убежище. В нем он пояснил, что власти Таиланда хотят экстрадировать молодых людей в Россию, где им может грозить опасность.

«Мы просим вас предоставить нам политическое убежище и защитить нас как можно скорее, так как у нас есть очень важная для США информация, и мы очень сильно рискуем нашими жизнями», — написал мужчина.

Ранее Рыбка обратилась к американским журналистам. Она заявила, что «очень многое не хотела рассказывать раньше», но теперь ситуация изменилась: ее и других задержанных не выпустили, несмотря на внесенный залог, и хотят надолго посадить в тюрьму. В связи с этим она готова рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы «знает очень много».

26 февраля сообщалось, что в Таиланде задержали 10 секс-инструкторов из России, среди которых были также Алекс Лесли и его ученица Настя Рыбка. Всех задержанных обвиняют в нелегальной работе на территории страны.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Победившему на них Трампу приписывают связи с Россией во время предвыборной кампании. Москва отвергает обвинения.

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