Агенты ФБР попытались поговорить с Рыбкой в Таиланде

Агенты американского Федерального бюро расследований попытались встретиться с находящейся в тайской тюрьме белоруской Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка), которую арестовали за проведение нелегальных секс-тренингов. Об этом сообщает CNN во вторник, 13 марта, со ссылкой на источник в миграционном департаменте Таиланда.

По его информации, ФБР связалось с иммиграционным бюро страны на прошлой неделе и попыталось договориться о встрече с моделью. Однако в просьбе сотрудникам бюро отказали, так как по закону видеться с арестованными могут только их официальные представители или члены семьи.

Спикер посольства США в Бангкоке сообщил журналистам, что Рыбка не является американской гражданкой, так что все вопросы по этому делу следует адресовать правоохранительным органам Таиланда.

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7 марта представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что ведомство не собирается помогать девушке, так как она не имеет гражданства страны. При этом она отказалась комментировать информацию о том, что у Рыбки якобы есть информация о вмешательстве России в американские выборы.

Настя Рыбка вместе со своим соратником Александром Кирилловым (Алексом Лесли) и еще восемь человек в феврале были задержаны полицией Таиланда за проведение секс-тренингов. 28 февраля мужчина написал в американское консульство письмо, в котором просил США предоставить убежище ему и Рыбке. По его словам, у них имеется «очень важная для США информация».

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