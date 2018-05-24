Бывший вице-мэр Великого Новгорода получил срок за совращение мальчиков

Бывший заместитель мэра Великого Новгорода Вадим Фадеев приговорен к 11 годам колонии строгого режима за совращение мальчиков и распространение в интернете детской порнографии. Об этом в четверг, 24 мая, сообщил Следственный комитет (СКР) в своем Telegram-канале.

Фадеев курировал в администрации вопросы образования, культуры, молодежной политики и профилактики преступности среди несовершеннолетних, напоминает региональное издание «ВНовгороде.ру». По словам представителя прокуратуры Юрия Михайлова, подсудимый признал свою вину частично — только в распространении порнографии.

Гособвинитель просил приговорить Фадеева к 14 годам тюрьмы и запретить бывшему вице-мэру в течение 18 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Чиновника арестовали в 2016 году. По версии следствия, он в течение двух лет размещал на созданной им странице во «ВКонтакте» видеоролики со сценами половых контактов несовершеннолетних, которые были доступны для всеобщего просмотра и копирования. Фадеев скрывался за псевдонимом «Дмитрий Лазарев». Эксперты подтвердили, что 28 распространенных им в интернете видеороликов были порнографическими.

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