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Американский пастор сознался в превращении девочек в секс-рабынь

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В американском штате Огайо пастор признался, что принуждал девочек-подростков заниматься с ним и еще двумя священнослужителями сексом. Об этом сообщает New York Post.

38-летний чернокожий Кеннет Батлер (Kenneth Butler) подтвердил, что имел сексуальную связь с двумя несовершеннолетними. Он также признал вину в том, что вовлекал девушек в сексуальное рабство и препятствовал проведению расследования.

Как пишет издание, мужчине грозит 17 лет заключения. Вынесение приговора назначено на сентябрь. Адвокат подсудимого комментариев по окончании слушания не дал.

Обвинения в использовании несовершеннолетних в качестве секс-рабынь были выдвинуты в адрес Батлера и еще двух пасторов — Энтони Хейнса (Anthony J. Haynes) и Корделла Дженкинса (Cordell Jenkins) — в ноябре 2017 года, писала The New York Times. В частности, они растлили 14-летнюю девочку в 2014 году и продолжали насильственные действия в отношении нее до 2017-го. Сообщалось, что сексом с подростком мужчины занимались в гостиницах, центре при церкви, в которой служили, и у них дома.

По данным обвинения, Хейнс давал девочке деньги и просил никому не рассказывать о происходящем. Кроме того, он записывал процесс насилия на телефон. Дженкинс также давал ей деньги за молчание и снимал происходящее на видео. Сообщалось, что он растлил еще одного подростка. Батлер же в период с 2015-го по 2017-й годы принуждал к сексу за деньги другую несовершеннолетнюю. Первоначально ни один из пасторов своей вины не признавал.

В феврале этого года в штате Айдахо у священника, боровшегося с растлением малолетних в католической церкви, нашли фотографии детей порнографического содержания. Прикованному к инвалидному креслу 72-летнему пенсионеру предъявили обвинения по 14 статьям за хранение и распространение детской порнографии и психоактивных веществ, в том числе марихуаны, экстази и ЛСД.

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