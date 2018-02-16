У священника-борца с педофилами нашли сотни детских порноснимков

У священника, боровшегося с растлением малолетних в католической церкви американского штата Айдахо, нашли фотографии детей порнографического содержания. Об этом сообщает Idaho Statesman.

Отца Томаса Фошэя (Thomas Faucher), который уже вышел на пенсию, арестовали 9 февраля по наводке Национального центра помощи пропавшим и пережившим эксплуатацию детям. На электронных носителях у него дома было обнаружено несколько сотен порноснимков детей, в том числе младенцев. Некоторые фото содержали сцены насилия.

Полицейские также обнаружили электронную переписку священника, в которой он признавался в «желании насиловать и убивать детей».

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Как пишет издание, на Фошэя не поступало жалоб от детей или родителей. Адвокат подозреваемого сообщил суду 12 февраля, что его клиента «любят и уважают в обществе», он не совершал ничего противозаконного.

Священнослужитель также вел активную борьбу с сексуальными домогательствами в церкви и высказывался за отмену смертной казни. Кроме того, отец Томас выступал в защиту гомосексуалов, заявляя, что «нетрадиционная сексуальная ориентация — это не сознательный выбор человека».

Прикованному к инвалидному креслу 72-летнему пенсионеру предъявили обвинения по 14 статьям за хранение и распространение детской порнографии и психоактивных веществ, в том числе марихуаны, экстази и ЛСД.

На время слушания дела в суде Фошэя отпустили под залог 250 тысяч долларов. Ему запретили пользоваться интернетом и приближаться к лицам младше 18 лет.

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