Мужчина из эскорта отправил в Ватикан тысячестраничное досье на священников-геев

В Италии работающий в эскорте мужчина составил и адресовал Ватикану досье в 1,2 тысячи страниц, в котором содержатся доказательства гомосексуальности 36 итальянских священников и шести семинаристов. Об этом сообщает Daily Mail.

Документ, в котором, помимо прочего, представлена переписка в мессенджере WhatsApp, был составлен мужчиной по имени Франческо Маниакапра (Francesco Mangiacapra). Он заявил, что раскрыл компромат на священнослужителей, потому что не мог больше терпеть лицемерие с их стороны.

В Ватикан досье направили из епархии архиепископа Неаполя. По информации издания, на сайте епархии говорится, что ни один из фигурантов документа не состоял на службе в городе. В то же время сообщается, что местный архиепископ принял решение обнародовать документ, чтобы «оступившиеся заплатили за свои ошибки».

Автор досье утверждает, что ни один из священников-гомосексуалов не вступал в интимную связь с несовершеннолетними, а потому они не могут быть уголовно преследоваться. «Мы говорим о грехах, а не о правонарушениях», — написал Маниакапра.

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