Посла Украины в Ватикане вызвали к Папе Римскому

Посол Украины при Святом Престоле вызван к Папе Римскому в связи с антицерковными инициативами, которые рассматриваются в Верховной Раде. Об этом в Facebook сообщил клирик Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Николай Данилевич.

«Ватикан полностью солидарен с позицией, высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему», — написал протоиерей. Представитель Киева при Святом Престоле также подтвердил, что был вызван, чтобы дать разъяснения по поводу законопроектов, которые позволяют органам власти вмешиваться в назначении епископов и митрополитов, передает Национальная служба новостей (НСН).

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Широкорадюк резко раскритиковал законопроект №4128, регламентирующий изменение подчиненности религиозной общины религиозным центрам путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений и дополнений в действующий. «Создается анархия. Здесь ясно написано, что все делается для того, чтобы Киевский патриархат смог забрать приходы Московского патриархата к себе. Создается коррупционная схема, для того, чтобы свободно переходили приходы в Киевский патриархат», — цитирует епископа портал «Главновости».

Другой законопроект под номером 4511 дает государству право вмешиваться в назначение митрополитов, епископов и запретить деятельность конфессии, обвинив в сотрудничестве с религиозными центрами в стране-агрессоре, пишут украинские «Вести». Как отмечает издание, священнослужители считают эти инициативы церковным рейдерством.