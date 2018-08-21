Рыбка отдала Дерипаске компромат в обмен на «кое-что»

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что отдала предпринимателю Олегу Дерипаске все аудиозаписи его разговоров, касавшиеся вмешательства России в американские выборы. Об этом она рассказала Associated Press.

По словам девушки, она обещала бизнесмену, что больше не будет говорить на эту тему. Вашукевич также заявила, что получит от Дерипаски кое-что в обмен на неразглашение. «Он уже кое-что мне обещал. Если он это сделает, то проблем не будет, а если нет...» — добавила она.

Рыбка не ответила на вопрос, остались ли у нее копии этих записей. За содержанием материалов она предложила обратиться напрямую к предпринимателю.

20 августа Рыбка, Алекс Лесли (Александр Кириллов) и еще шесть граждан России и Белоруссии, задержанные в Таиланде, не признали себя виновными в организации услуг сексуального характера. За день до этого она заявила, что не будет передавать США якобы имеющуюся у нее информацию о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

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В феврале полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга. Тогда Рыбка заявила, что располагает 16-часовой аудиозаписью, на которой люди, имена которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в выборный процесс в США, и попросила у Вашингтона убежища.

В апреле суд оправдал их по делу о проведении нелегальных секс-тренингов. В настоящее время подсудимых обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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