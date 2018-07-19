Настя Рыбка передумала делиться с США компроматом на Россию

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что не будет передавать США якобы имеющуюся у нее информацию о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом она рассказала телеканалу Vice News.

«Я отдам эти записи только Олегу Дерипаске. Я не собираюсь никого шантажировать и я не планировала такого», — заявила она из тюрьмы в Таиланде через посредницу, приводит телеканал слова Рыбки. Этот комментарий каналу удалось получить через Кристину Шереметеву, жену «секс-наставника» девушки Александра Кириллова (Лесли).

8 февраля Настя Рыбка, называющая себя охотницей на олигархов, опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение, в котором заявила, что на яхте Дерипаски она стала жертвой группового изнасилования. Девушка обещала пойти в полицию, если предприниматель не женится на ней. Позднее она назвала сказанное шуткой.

В феврале полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще восемь человек за проведение нелегального секс-тренинга. Тогда Рыбка заявила, что обладает 16-часовой аудиозаписью, на которой люди, имена которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в выборный процесс в США, и попросила у Вашингтона убежище.

В настоящее время Рыбку в Таиланде обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

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