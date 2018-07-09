Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли миллион

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края взыскал с Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу миллиардера Олега Дерипаски. Суд признал обоих виновными в распространении информации о частной жизни бизнесмена без его ведома, сообщает «Интерфакс».

Истца и ответчиков на суде 9 июля не было: Дерипаска не пришел, а Вашукевич и Кириллов находятся под арестом в Таиланде по обвинению в организации секс-услуг в составе преступной группы.

8 февраля Настя Рыбка, называющая себя охотницей на олигархов, опубликовала в своем Instagram видеообращение, в котором заявила, что на яхте Дерипаски она стала жертвой группового изнасилования. Девушка обещала пойти в полицию, если предприниматель не женится на ней. Позднее она назвала сказанное шуткой.

На историю обратил внимание Фонд борьбы с коррупцией, опубликовавший расследование о связях Дерипаски с эскортницами. Вскоре Дерипаска подал в суд на Рыбку и Лесли, потребовав удалить порочащие его репутацию снимки и видеоролики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!