Настя Рыбка отказалась признать вину

Задержанные в Таиланде Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), Алекс Лесли (Александр Кириллов) и еще шестеро граждан России и Белоруссии не признали себя виновными в организации незаконного секс-тренинга. Об этом сообщает Bangkok Post.

Алекс Лесли заявил, что у задержанных не было намерения нарушить законодательство Таиланда. «Это были всего лишь тренинги по соблазнению», — приводит издание его слова.

По словам остальных подсудимых, включая Настю Рыбку, они были лишь слушателями тренинга, за который сами заплатили деньги.

Следующее заседание суда назначено на 27 августа.

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Рыбку, Лесли и еще восемь человек первоначально задержали в феврале за проведение нелегального секс-тренинга. В настоящее время подсудимых обвиняют по трем статьям. Это организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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