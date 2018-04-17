Настю Рыбку частично оправдали

Суд в Таиланде оправдал Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шестерых россиян и белорусов по делу о проведении нелегальных секс-тренингов. Об этом сообщает во вторник, 17 апреля, РИА Новости со ссылкой на адвоката Саттхапхона Сийотху.

По его словам, такое решение принято в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности «в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве».

В то же время другое дело в отношении арестованных — об организации проституции — продолжается. «Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — пояснил адвокат.

Сийотха отметил, что по второму делу его подзащитным грозят длительные сроки наказания. Заседание по нему, связанное с продлением меры пресечения, намечено на 24 апреля и пройдет в виде телеконференции, добавил он.

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Рыбку, Лесли и остальных обвиняемых 13 апреля отправили в городскую тюрьму Паттайи в качестве меры пресечения. Первоначально девушка и еще девять человек были задержаны полицией Таиланда в феврале за проведение нелегального секс-тренинга. Суд приговорил трех из них к условным срокам, штрафам и депортации. Двух россиян выслали на родину, белоруса должны были посадить на самолет 5 апреля, однако из-за нового заявления об организации проституции его депортация перенесена на неопределенный срок.

В настоящее время подсудимых обвиняют по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен подал на них в суд, а все снимки и видеоролики потребовал удалить.

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